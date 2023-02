Julgamento de García Luna termina em Nova York com alegações finais

Com as alegações finais, o julgamento do ex-secretário de Segurança Pública do México Genaro García Luna termina nesta quarta-feira (15), quase quatro semanas antes do previsto, no qual os doze membros do júri deverão determinar se ele é culpado ou não de ajudar o cartel de drogas Sinaloa, de Joaquín "Chapo" Guzmán, a traficar cocaína.

Ao longo de um mês de julgamento, boa parte das mais de 20 testemunhas da Promotoria que compareceram ao Tribunal do Brooklyn descreveram o poder corruptor do dinheiro das drogas, desde a política até as forças de segurança, passando por funcionários da alfândega e funcionários de portos e aeroportos.

Naquela época, o chamado "super policial" já vinha monetizando sua influência com "Chapo" Guzmán há vários anos, conforme acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 2020.

O julgamento também teve como alvo o alto escalão do Estado. O ex-promotor de Nayarit, Edgar Veytia, citou no Tribunal de Brooklyn, que investiga o caso, o nome do ex-presidente Felipe Calderón (2006-2012), chefe de García Luna, que teria dado ordens para apoiar a facção de Joaquín "Chapo" Guzmán - condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos - para acabar com a guerra interna entre os cartéis. Calderón negou categoricamente as acusações em um tuíte.

Jesús "Rey" Zambada, braço direito de seu irmão Ismael "Mayo" Zambada, que continuaria à frente do cartel de Sinaloa, segundo o primeiro, negou ter pagado 7 milhões de dólares para a campanha presidencial de Andrés Manuel López Obrador em 2006, por meio de Gabriel Regino, então chefe de segurança do Distrito Federal.

"Não poderia ter dito isso porque não é verdade", afirmou Zambada, por insistência do advogado de defesa, que o questionou sobre uma confissão que teria feito em 2013 à Justiça americana após a sua extradição um ano antes.

Segundo várias testemunhas, García Luna, que se recusou a depor para se defender em seu próprio julgamento, teria recebido milhões em pagamentos dos cartéis em troca de proteção. O sistema de justiça dos EUA acusa o "ex-superpolicial" de se tornar um "membro da conspiração do cartel de Sinaloa" a partir de 2001.

