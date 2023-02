Jornalista russa condenada a seis anos de prisão por mensagem sobre a Ucrânia no Instagram

Repórter foi investigada por ter publicado em março de 2022 uma mensagem no Instagram que denunciava o bombardeio contra um teatro da cidade ucraniana de Mariupol

Um tribunal russo condenou nesta quarta-feira, 15, a seis anos de prisão uma jornalista que criticou no Instagram a ofensiva na Ucrânia, em um novo exemplo da repressão contra as vozes que questionam o conflito.

Maria Ponomarenko, 44 anos, foi considerada culpada de "divulgação de informações falsas", segundo o exército, informou o Comitê de Investigação da Rússia, responsável pelos principais casos criminais no país.

A infração, tipificada após o início do ataque à Ucrânia, já foi utilizada em várias ocasiões para condenar - a severas penas de prisão - diversas pessoas que criticaram publicamente a guerra.

A jornalista foi condenada por um tribunal de Barnaul, na região siberiana de Altai, onde trabalhava para o site de notícias RusNews.

De acordo com a ONG OVD-Info, a repórter foi investigada por ter publicado em março de 2022, pouco depois do início da ofensiva em 24 de fevereiro, uma mensagem no Instagram que denunciava o bombardeio contra um teatro da cidade ucraniana de Mariupol, cercada na época pelo exército russo.

Ponomarenko foi detida em abril em São Petersburgo e depois transferida para Barnaul. O advogado afirma que o estado psicológico da jornalista piorou durante a detenção e que solicitou, em vão, a transferência para um hospital psiquiátrico.

Em setembro, também segundo a OVD-Info, ela quebrou a janela da cela por considerar o local muito escuro. Como punição, a jornalista passou uma semana em uma cela disciplinar.

