Fiscais da Receita revistam escritórios da BBC na Índia pelo 2º dia

Fiscais da Receita Federal indiana continuam, nesta quarta-feira (15), a operação de busca nos escritórios da BBC no país, iniciada na véspera - informaram jornalistas da emissora de televisão britânica.

A oposição e os defensores dos direitos humanos vinculam a operação à exibição de um documentário sobre o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Na terça-feira (14), agentes do Fisco invadiram os escritórios da BBC em Nova Délhi e em Mumbai (oeste).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de permitir que os membros da redação deixassem as instalações na noite de ontem, os agentes analisaram os dispositivos digitais em busca de documentos financeiros.

Hoje, interrogaram, individualmente, os responsáveis pela administração.

De acordo com a imprensa indiana, que cita fontes anônimas do governo, a Receita afirmou que a BBC se encontra em uma situação de "descumprimento deliberado" das normas.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) afirma, no entanto, que o objetivo dessa operação é a intimidação.

Em janeiro, o canal exibiu um documentário dividido em duas partes sobre a ascensão política de Modi e o papel desempenhado pelo premiê nos distúrbios inter-religiosos de 2002, quando era ministro-chefe do estado de Gujarat (oeste).

A onda de violência deixou pelo menos 1.000 mortos, a maioria de membros da minoria muçulmana do país.

Pouco depois da exibição, o governo indiano bloqueou vídeos e tuítes com links para o documentário, que chamou de "propaganda hostil e lixo anti-indiano".

Apesar das proibições, grupos de estudantes se organizaram para assistir ao documentário, desafiando as proibições do governo e seus esforços para restringir sua divulgação.

O governo negou que a operação tenha motivação política, mas o porta-voz do Partido Nacionalista Hindu de Modi, o BJP, acusou a BBC de fazer "propaganda anti-Índia".

"A Índia é um país que dá uma oportunidade a cada organização (...) desde que não vomite veneno", disse o porta-voz Gaurav Bhatia, ressaltando que as operações de busca são legais e que o momento decidido para realizá-las não tem nada a ver com o governo.

"Se alguém segue as leis de um país, se não tem nada a esconder, por que temer uma ação que esteja de acordo com a lei?", afirmou.

A BBC pediu a sua equipe que trabalhe de casa e permitiu que apenas pessoas cruciais neste momento voltassem para a redação, desde ontem proibida para visitantes não autorizados.

Em um breve comunicado no dia anterior, a emissora disse que está "cooperando plenamente" com as autoridades.

"Esperamos que esta situação se resolva o mais rápido possível", acrescentou o serviço de imprensa do grupo de audiovisual no Twitter, confirmando as operações em seus escritórios.

ja/gle/ssy/lth/sst/mab/zm/tt/aa

Tags