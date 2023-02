EUA corre risco de default a partir de julho, alerta Escritório de Orçamento

Os Estados Unidos correm o risco de descumprir suas obrigações de dívida a partir de julho se o Congresso não resolver um bloqueio que impede o aumento do limite de endividamento federal, avaliou, nesta quarta-feira (15), o Escritório de Orçamento do Congresso.

A previsão, feita por esse escritório apartidário, ocorre no momento em que os republicanos ameaçam bloquear o aumento do teto da dívida do país se os democratas não fizerem cortes orçamentários no futuro.

"Se o limite da dívida se mantiver sem alterações, a capacidade do governo de pedir emprestado por meio de medidas extraordinárias irá se esgotar entre julho e setembro de 2023", advertiu o CBO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A estimativa proporciona outra referência além das expectativas do Departamento do Tesouro. Em janeiro, os Estados Unidos atingiram seu limite de endividamento, de US$ 31,4 trilhões, o que levou o Tesouro a tomar medidas. Antes, o Tesouro indicou que seus fundos e "medidas extraordinárias" durariam, provavelmente, até o começo de junho.

"Se não for aumentado ou suspenso o teto da dívida antes de que as medidas extraordinárias se esgotem, o governo ficaria incapaz de pagar integralmente suas obrigações", alertou o CBO.

O prazo final é incerto e, se a arrecadação for insuficiente, o Tesouro poderia ficar sem recursos antes de julho, indicou o escritório.

bys/mlm/gm/dga/mvv/lb

Tags