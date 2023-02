Enfermeiras salvam recém-nascidos internados em hospital durante terremoto na Turquia

As profissionais da saúde correram até o local onde os bebês recém-nascidos e se abraçam com incubadoras para evitar que eles se machucassem com os tremores

As imagens de segurança do Hospital Inayet Topçuolu na cidade de Gaziantep, na Turquia, revelam um momento de bravura de enfermeiras durante o terremoto que atingiu o país no último dia 6 de fevereiro. O tremor, que também atingiu a Síria, já é responsável por mais de 40 mil mortos.

O cenário poderia ser ainda mais grave se não fosse a coragem de profissionais como os trabalhadores da enfermaria do Hospital Inayet.

Na unidade neonatal do hospital, assim que o terremoto começou, duas enfermeiras correram para o local onde estavam os recém-nascidos e se abraçaram com as encubadoras para evitar que eles se machucassem com os tremores.

As mulheres usaram o próprio corpo para proteger as encubadores e evitar que algum destroço que pudesse cair do teto atingisse diretamente os bebês.

Em outra imagem, enfermeiros correm para salvar outras crianças que estavam alocadas no hospital naquela madrugada, retirando-as do prédio em segurança.

O ato de coragem viralizou na internet e recebeu elogios do ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, que chamou a ação de “comportamento inesquecível”.

Números do desastre

Mais de uma semana depois do desastre, o terremoto que atingiu Turquia e Síria no último dia 6 de fevereiro continua a contabilizar vítimas. Na última atualização divulgada, o total de mortos na tragédia já alcançava 40 mil óbitos.

O balanço torna a catástrofe a quinta com maior número de mortos desde o início do século 21. Na Síria, o número de mortos permanece estável há dias, principalmente em razão do reduzido trabalho de resgate, o que indica que o total de vítimas deve aumentar.

No último domingo, 12, o vice-presidente turco, Fuat Oktay, afirmou que 108 mil prédios foram danificados na área atingida pelo terremoto, 1,2 milhão de pessoas estão alojadas em moradias estudantis e 400 mil foram retiradas da região.