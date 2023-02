El Nacional vence Potosí (3-1) e avança à segunda fase da Libertadores

O equatoriano El Nacional derrotou o boliviano Nacional Potosí por 3 a 1 (9 a 2 no placar agregado) nesta quarta-feira, e se classificou para a segunda fase da Copa Libertadores-2023.

Os "puros criollos" triunfaram no Estádio Olímpico Atahualpa de Quito com gols do zagueiro Andrés Micolta aos 18 minutos, do atacante Madison Julio aos 45 e do meio-campista Byron Palacios já nos acréscimos (90+1).

O meia Gustavo Crisaldo havia descontado para a equipe boliviana no início do segundo tempo (55').

Os equatorianos, que retornam a um torneio internacional após seis anos, testarão sua força no dia 22 de fevereiro contra o colombiano Independiente Medellín, pela segunda fase da Libertadores.

O time do El Nacional conseguiu entrar na competição depois que o Independiente del Valle abriu uma vaga ao se sagrar campeão da Sul-Americana-2022.

--- Ficha técnica:

Estádio: Olímpico Atahualpa (Quito)

Árbitro: Flávio Rodrigues De Souza (BRA)

Gols:

El Nacional: Micolta (18), Julio (45), Palacios (90+1)

Nacional Potosí: Cristaldo (55)

Cartões amarelos:

El Nacional: Micolta (54) e Balda (59)

Nacional Potosí: Saucedo (36), Guerra (61) e Mustafá (86)

Escalações:

El Nacional: David Cabezas - Jerry Parrales, Jhonnier Chalá, Andrés Micolta (Andrián Angulo, 88), Bryan Nazareno - Maicon Solís, Madison Julio (Bryan Oña, 65), Jefferson Valverde, Eddy Mejía (Manu Balda, 46) - Jorge Ordónez (Byron Palacios, 75), Ronie Carrillo (Gustavo Asprilla, 75). Técnico: Éver Almeida.

Nacional Potosí: Saidt Mustafá - Widen Saucedo, Martín Galain, Maximiliano Ortiz, Heber Leaños - Diego Josue Hoyos, Saulo Guerra (Oscar Añez, 66), Gustavo Cristaldo (Layonel Figueroa, 83), Marcos Andia, Martín Prost - Tommy Tobar. Técnico: Víctor Hugo Andrada.

pld/cl/aam

