Conselho Europeu alerta que 'terapias de conversão' seguem existindo

A comissária de Direitos Humanos do Conselho Europeu, Dunja Mijatovic, exortou os Estados-membros a acabarem com as "terapias de conversão" que "seguem sendo praticadas na Europa", em um relatório publicado nesta quarta-feira (15).

"Terapias de conversão" buscam mudar a orientação sexual de uma pessoa e impor a ela a heterossexualidade, por meio de métodos controversos que vão desde o uso de hormônios até eletrochoques e rituais exorcistas.

"Essas intervenções seguem sendo praticadas na Europa, muitas vezes com toda a legalidade e geralmente sob um pretexto médico ou religioso", escreveu Mijatovic no documento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Apesar das consequências nocivas dessas intervenções, que são profundas e duradouras, é difícil para as vítimas ter o prejuízo sofrido reconhecido e obter uma reparação. Esta situação já não é sustentável", acrescentou.

O Conselho Europeu é uma organização internacional com sede em Estrasburgo, que conta com 46 Estados-membros, 27 dos quais são também integrantes da União Europeia (UE).

Estima-se que na UE, apontou a comissária, "2% das pessoas LGBTQIA+ sofreram com este tipo de prática e 5% receberam a proposta da conversão, mas os números reais podem ser muito maiores."

Essas supostas terapias podem causar depressão, ansiedade, ódio de si mesmo e pensamentos suicidas, ressaltou.

No relatório, Mijatovic também insistiu que a proibição desse tipo de prática é uma "tendência recente" na Europa.

A ilha de Malta foi o primeiro país europeu a proibir as "terapias de conversão", em 2016. Alemanha, Espanha, Grécia, Albânia e França tentam impedi-las e há projetos para bani-las em vários países.

Embora reconheça os esforços empreendidos, Mijatovic convidou todos os Estados-membros a adotarem uma "abordagem fundada nos direitos humanos para eliminar tais práticas."

A comissão pede ainda que sejam estabelecidas "proibições precisas e aplicáveis" para enviar um "sinal forte à sociedade" e permitir que os autores sejam julgados.

pau/bar/ial/sag/avl/ic/am

Tags