Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou que Cathy Spicer se uniu à empresa em 7 de fevereiro como diretora jurídica (CLO).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230215005578/pt/

The LYCRA Company Names Cathy Spicer as New Chief Legal Officer (Photo: Business Wire)

Spicer se une a The LYCRA Company após atuar recentemente como CLO e secretária corporativa da Tailored Brands, Inc., que inclui os varejistas Men's Warehouse e Jos. A. Bank. Com trinta anos de experiência jurídica, Spicer ocupou diversas funções jurídicas seniores. Começou sua carreira como procuradora assistente de distrito, administrou seu escritório de advocacia individualmente e se tornou sócia de um escritório de advocacia antes de se dedicar ao direito corporativo.

"Estamos muito satisfeitos por Cathy se unir à nossa equipe de liderança mundial para apoiar nossas operações de negócios e estratégia de crescimento a longo prazo", disse Julien Born, diretor executivo da The LYCRA Company. "Sua experiência na equipe executiva de uma empresa líder no varejo de vestuário nos trará experiência jurídica corporativa excepcional e perspectivas de negócios únicas em um setor importante que atendemos."

Como CLO da The LYCRA Company, Spicer será responsável por supervisionar a governança corporativa, proteção da propriedade intelectual, conformidade regulatória, privacidade e serviços jurídicos internos criados para cumprir metas, estratégias e prioridades corporativas, incluindo ESG. Também atuará como secretária corporativa do conselho administrativo da empresa.

"Estou entusiasmada por ingressar na The LYCRA Company e liderar sua organização jurídica", disse Spicer. "Estou na expectativa de trabalhar com a equipe de liderança internacional a fim de aproveitar seu sucesso e impulsionar a melhoria contínua para ajudar a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos."

Spicer obteve seu doutorado em jurisprudência da Albany Law School após se formar na State University of New York em Albany com um bacharelado em inglês. Ela é licenciada para exercer a advocacia em Connecticut, Flórida e Nova York. Ficará baseada na sede da The LYCRA Company em Wilmington, Delaware, se reportando diretamente a Born.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para os setores de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, conhecimento técnico, soluções sustentáveis e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas com liderança de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio spandex original, a fibra LYCRA®. Hoje, a The LYCRA Company visa agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas concebidas para satisfazer as necessidades do consumidor por conforto e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse www.thelycracompany.com.

Contato

Karie J. Ford [email protected]

