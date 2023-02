Comunicado do Business Wire :Midea Group

No início deste ano, a Forbes lançou sua lista Forbes China 2022 das 50 principais empresas industriais que promovem o desenvolvimento sustentável. O Midea Group foi incluído por seu excelente desempenho em fabricação ecológica, neutralidade de carbono, desenvolvimento sustentável e criação de práticas ESG (ambientais, sociais e de governança).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230213005702/pt/

Midea Group Awarded as 2022 Forbes China TOP 50 Sustainable Development Industrial Enterprises (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A avaliação se centrou nos indicadores específicos de cinco dimensões: sistema de gestão, inovação tecnológica, benefícios abrangentes, alocação de recursos e demonstração e promoção. As organizações selecionadas este ano são todas empresas industriais estabelecidas há pelo menos uma década e com receita anual de mais de RMB 100 bilhões, juntamente com um aumento ano a ano no investimento em P&D de cerca de 50%. Elas também demonstram vantagens importantes sobre suas contrapartes internacionais e possuem tecnologias de ponta que estão entre as melhores do mundo.

Ao longo de 25 anos, a Midea aperfeiçoou seu sistema de gestão de desenvolvimento sustentável, que integra o conceito de desenvolvimento sustentável em praticamente todas as etapas de produção e operação - como parte de seus esforços para cumprir seu compromisso de criar valor compartilhado com as partes interessadas.

O parque industrial Shunde da Midea utiliza sistemas fotovoltaicos distribuídos, equipamentos de armazenamento de energia, equipamentos HVAC de alta eficiência (incluindo unidades multiconectadas MDV8), elevadores digitais inteligentes LINVOL, módulos de recuperação de energia e linhas de produção automatizadas para criar um escritório verde e com baixo custo de produção de carbono. Seus esforços tiveram como consequência as certificações LEED & WELL. Com base em sua plataforma digital iBUILDING, o sistema de rede elétrica e o sistema de gestão de carbono do parque industrial Shunde da Midea estão totalmente integrados, e a neutralidade de carbono também foi alcançada na área de escritórios.

A fábrica Chongqing da Midea atualmente utiliza mais de 15 tecnologias verdes e de economia de energia, 8 aplicativos de cena digital, 3 certificações e consultas ecológicas e também possui acesso a mais de 10 sistemas de informação. Ela aumentou significativamente a proporção de energia limpa e eletricidade verde, instalando painéis fotovoltaicos no telhado, fachadas fotovoltaicas e iluminação pública solar. A fábrica Chongqing da Midea também obteve o certificado PAS2060 neutro em carbono, tornando-se uma das primeiras plantas piloto com zero emissões de carbono da Midea.

Guiada pela consultoria de carbono mais avançada, a fábrica Jingzhou da Midea fez um caminho de zero emissões de carbono que inclui quatro etapas: planejamento e design, construção, operação e transformação. Ela também adotou as principais soluções de zero emissões de carbono para obter as certificações ecológica e zero carbono. Por meio de sua otimização e gestão de energia, os custos de operação e manutenção serão reduzidos em 30% e o consumo de energia da planta será reduzido entre 5 e 20%. Esses são seus esforços de redução de carbono.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230213005702/pt/

Contato

Lori Luo [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags