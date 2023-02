Comunicado do Business Wire :Grin

A Grin, uma plataforma ortodôntica digital abrangente que oferece soluções remotas de saúde bucal em parceria com dentistas locais confiáveis, anunciou que seu sistema completo está agora disponível aos profissionais de odontologia em todo o Brasil. A experiência Grin consiste do Grin App, Grin Scope® e Grin Scope mini, que são dispositivos odontológicos registrados no FDA que agora também são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Juntos, sob a supervisão de dentista parceiros, a Grin oferece um conjunto de recursos, que inclui a monitoração remota Grin, para endireitar os dentes e atender às necessidades de cuidados bucais. Milhares de pacientes estão usando a plataforma Grin em centenas de consultórios odontológicos.

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o mercado no Brasil tem mais 380.000 dentistas, dos quais 30.000 são especialistas em ortodontia. O Brasil tem o maior número de dentistas do mundo, o que equivale a quase 20% do mundo inteiro. Os dentistas brasileiros e seus pacientes aguardavam a tecnologia certa que possibilitasse uma forma escalonável de atendimento remoto e gerenciamento de pacientes - e agora a espera acabou. Trazer a Grin ao mercado no Brasil oferece aos profissionais de odontologia uma oportunidade para começar a aproveitar os dados clínicos e de pacientes poderosos, ao mesmo tempo em que incentiva o atendimento de qualidade, tornando-o mais acessível, alcançando comunidades remotas e incentivando as pessoas a assumir o controle de sua saúde bucal. O Conselho Federal de Medicina propôs novos regulamentos de telemedicina para encorajar a plataforma, tornando-a ainda mais procurada pela comunidade odontológica. A Grin suprirá esta demanda e possibilitará aos milhares de profissionais da área odontológica oferecer a seus pacientes a melhor experiência de atendimento remoto, com segurança e eficiência, por meio de uma plataforma.

"A oportunidade de entrar no mercado brasileiro é um divisor de águas para a nossa empresa. Agora podemos colaborar oficialmente com alguns dos dentistas mais visionários da América do Sul que estão ansiosos e prontos para influenciar o futuro da área de ortodontia e cuidado bucal em maior escala", disse Adam Schulhof, CEO (diretor executivo) da Grin. "A demanda no Brasil é algo que constatamos nos últimos dois anos e que continua a crescer a cada dia. Esta nova distribuição de mercado nos permitirá continuar a democratizar o atendimento e mudar a vida de dentistas e pacientes em toda a região."

"Eu acredito que a Grin vai me aproximar ainda mais e me ajudar a oferecer um atendimento de maior qualidade aos meus pacientes no conforto de onde estiverem", disse a Dra. Diana Fernandes, umadas primeiras a adotar a plataforma em São Paulo, Brasil. "O nível de visibilidade intraoral que as digitalizações da Grin oferecem nos permite ver a progressão do tratamento de meus pacientes de uma maneira que nunca pensei que fosse possível. Ela continuou: "Toda a comunicação e gerenciamento de pacientes em uma única plataforma ajuda minha equipe, eu me mantenho organizada e economizamos muito mais tempo, o que nos possibilita mais liberdade fora do consultório".

"A tecnologia tem sido minha aliada durante muitos anos, especialmente no planejamento de diagnósticos e tratamentos", disse a Dra. Luiza Magalhães, outra pioneira em Recife, Brasil. "Com a chegada da plataforma Grin no Brasil e a redução da demanda por consultas presenciais, eu não preciso ampliar meu consultório com a adição de mais cadeiras odontológicas ou profissionais de apoio. O gerenciamento de tratamentos virtuais otimiza a vida diária da clínica e abre espaço para atender maiores demandas de pacientes."

A Grin é uma plataforma digital abrangente que oferece soluções para todas as necessidades de saúde bucal. O Grin App e o Grin Scope® conectam os pacientes a dentistas reais em sua comunidade. Os pacientes podem acessar um atendimento profissional de qualidade a partir da conveniência de seu dispositivo inteligente. Os dentistas podem monitorar remotamente os pacientes por meio de diagnósticos virtuais para visibilidade completa - reduzindo o tempo de espera, aumentando o volume de pacientes e garantindo a segurança. Para saber mais sobre a plataforma Grin, acesse: www.get-grin.com.

