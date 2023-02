Comunicado do Business Wire :Biban

Biban, a maior conferência de start-ups, PMEs e empreendedorismo da Arábia Saudita, retorna ao Riyadh Front Exhibition & Conference Center entre dos dias 9 e 13 de março de 2023.

Biban 2023 adds momentum to the Kingdom's rapid development as a global hub for entrepreneurship and innovative SMEs (Graphic: AETOSWire).

Organizada pela Monsha'at, a Autoridade Geral de Pequenas e Médias Empresas do Reino da Arábia Saudita, o evento deste ano dá as boas-vindas ao seu maior público de todos os tempos, com mais de 350 palestrantes e previsão de 105.000 participantes do Reino e do exterior.

O evento também sediará mais de 300 workshops, distribuídos entre mais de 20.000 beneficiários. Os participantes se beneficiarão do acesso a mais de 120 entidades capacitadoras governamentais e privadas.

O tema do Biban 2023, Atrair-Conectar-Realizar, destaca o foco do evento na colaboração dentro do ecossistema das PMEs, com o objetivo de alcançar resultados tangíveis por meio do compartilhamento de conhecimento, habilidades e recursos.

Além de desfrutar de uma oportunidade única de networking, compartilhamento de ideias e busca por objetivos compartilhados, os participantes do Biban 2023 obterão informações valiosas de renomados palestrantes internacionais e locais.

Biban também receberá várias áreas importantes, ou "Doors" (ou portas), em suas premissas este ano, que incluem: a Startup Door, a Funding Door, a Innovation Door e a Growth Door (Porta inicial, Porta de inovação e Porta de crescimento, respectivamente), entre muitas outras. Estas são áreas especializadas onde empresas e empreendedores podem explorar como alcançar o próximo nível.

Além disso, o evento Biban 2023 sediará a rodada final da Entrepreneurship World Cup (EWC), a primeira e maior competição deste tipo que reunirá empreendedores de mais de 200 países competindo por prêmios em dinheiro no valor de mais de $1 milhão.

Este ano, o Biban acontecerá durante uma era de desenvolvimento empolgante para o setor de PMEs da Arábia Saudita. As reformas econômicas e sociais implantadas no escopo da ambiciosa estratégia Vision 2030 do Reino estão transformando a nação em um ponto de acesso global para as PMEs, o empreendedorismo e a inovação empresarial.

A Arábia Saudita ficou em primeiro lugar na categoria "facilidade de iniciar um negócio" do relatório Global Entrepreneurship Monitor para 2021/2022, sendo que o valor da transação no setor FinTech do Reino deve crescer 100% entre 2021 e 2025.

A ascensão de Biban como um dos maiores eventos de empreendedorismo da região incentiva ainda mais o desenvolvimento do setor de PMEs ao conectar ideias com capital, motivar a inovação nos principais setores e transformar o ecossistema do empreendedorismo da Arábia Saudita em benefício de toda a região.

