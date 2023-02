Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Bestestá solicitando comentários de participantes do mercado no setor de seguros e outras partes interessadas sobre a redação atualizada do procedimento de critérios de "Classificações em escala nacional da AM Best", que será conhecido como "Classificações em escala nacional da Best", disponível na seção de metodologia do site da AM Best até 28 de março de 2023.

As revisões das Classificações em escala nacional da Best (NSRs, National Scale Ratings) incluem a introdução das NSRs em cinco países: Egito, Índia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Essas novas NSRs permitirão maior diferenciação entre os participantes no setor de seguros em seus respectivos mercados. Os mapeamentos das novas tabelas, de Classificação de Crédito de Emissor (ICR, Issuer Credit Rating) global da Best à NSR, estão incluídos na redação atualizada dos critérios de classificação. Para denotar a diferença entre a ICR global e a NSR da Best, a NSR apresentará um ".XX", no qual XX são duas letras representando o código do país.

A NSR da Best é uma opinião relativa da solidez financeira de uma empresa de seguros dentro de um único país. As NSRs são construídas com base nas características financeiras das seguradoras ou resseguradoras domiciliadas no país, e, até certo ponto, mitigam fatores limitantes específicos do país na análise da classificação global. A redação atualizada do procedimento de critérios estará disponível na seção de metodologia do site da AM Best até 28 de março de 2023.

A AM Best não espera que as revisões da NSR da Best impactem quaisquer créditos publicados. No momento, a AM Best só emite NSRs no México.

Essa redação do procedimento de critérios está disponível em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best.

Ao enviar comentários inbox sobre a metodologia, uma das três opções a seguir podem ser selecionadas: permitir que meus comentários fiquem visíveis ao público e incluir minhas informações de contato; permitir que meus comentários fiquem visíveis ao público, mas não exibir minhas informações de contato; ou não publicar meus comentários (confidencial). Comentários escritos devem ser enviados até 28 de março de 2023 por e-mail para um dos e-mails a seguir com base na opção escolhida:

-- Para permitir que seu comentário fique visível ao público, incluindo suas informações de contato, envie para o e-mail [email protected]

-- Para permitir que seu comentário fique visível ao público, mas não exibir suas informações de contato, envie para o e-mail [email protected]

-- Para não publicar suas informações de contato nem seus comentários e manter tudo em confidencialidade, envie e-mail para [email protected]

Um vídeo com a discussão sobre esse assunto com Greg Carter, diretor-gerente de análise para EMEA e Ásia-Pacífico, está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambnsrcriteriacarter223.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura eCidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Contato

Ann Modica Diretora de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise +1 908 439 2200, ramal 5209 [email protected]

Mahesh Mistry Diretor Sênior de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise +44 20 7397 0325 [email protected]

Greg Carter Diretor Gerente de Análise, EMEA e Ásia-Pacífico +65 6303 5013 [email protected]

Christopher Sharkey Gerente de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5159 [email protected]

Al Slavin Especialista Sênior de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal 5098 [email protected]

