Com Ramon de interino, Brasil fará amistoso com Marrocos em março

O Brasil vai enfrentar o Marrocos em um amistoso no dia 25 de março, em Tânger, com o técnico da Seleção sub-20, Ramon Menezes, à frente da equipe interinamente, enquanto não há definição quanto ao substituto de Tite no comando do time principal, informou nesta quarta-feira a CBF.

Depois de conquistar o Sul-Americano Sub-20 no último domingo, na Colômbia, Ramon vai dirigir a Seleção principal em seu primeiro jogo em 2023.

Sem técnico desde a saída de Tite, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 para a Croácia, o Brasil fará apenas o amistoso contra o Marrocos na data Fifa de março, a primeira do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo entre a Seleção Brasileira e o time que foi sensação no Catar vai acontecer no estádio Ibn Batouta, onde o Flamengo entrou em campo em seus dois jogos pelo Mundial de Clubes, na semana passada.

"O período das datas Fifa para amistosos será dividido entre a preparação dos atletas e o jogo contra o Marrocos. Por isso, a CBF optou pela realização de uma única partida, mas com elevado nível competitivo", explicou a CBF

No Catar, os 'Leões do Atlas' se tornaram a primeira equipe africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo e terminaram o torneio na quarta posição, depois de perderem para a Croácia a disputa do terceiro lugar.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa Seleção entrando em campo contra um adversário forte", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

raa/mls/cb

Tags