Centenas de aposentados protestam na China contra reforma de seguro médico

Centenas de aposentados protestaram em duas cidades da China, nesta quarta-feira (15), contra uma reforma do seguro médico - conforme testemunhos ouvidos pela AFP e vídeos publicados nas redes sociais.

Uma multidão se concentrou em Wuhan (centro), na entrada do Parque Zhongshan, um popular local de lazer nesta cidade de 11 milhões de habitantes, disseram testemunhas ouvidas pela AFP.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra agentes de segurança em corrente humana na entrada do parque para impedir a entrada dos manifestantes. A AFP não conseguiu verificar, de imediato, a autenticidade dessas imagens.

Em conversa com a AFP, uma testemunha confirmou que centenas de idosos também se manifestaram nas ruas de Dalian (nordeste). O protesto começou cedo, pela manhã, e se dispersou à tarde.

"Devolvam o dinheiro do nosso seguro médico!", ouvia-se, em um vídeo gravado em Dalian, que a AFP conseguiu geolocalizar na Praça do Povo, onde há vários prédios oficiais.

Devido a uma reforma do seguro médico na China, o benefício mensal concedido aos aposentados sofreu uma redução a partir de 1º de fevereiro.

A reforma do seguro de saúde na China é um projeto de grande envergadura que vem sendo implementado, progressivamente, desde 2021.

"Se Pequim não conseguir aplicá-lo corretamente, corre-se o risco de agravar as tensões sociais e a revolta" contra o governo, advertem em uma nota analistas do SinoInsider, um centro especializado em política e economia chinesas.

Manifestações são incomuns na China, onde as autoridades aplicam com rigor as leis de ordem pública, e os movimentos de protesto rapidamente desaparecem.

Vários motivos de exasperação, em particular pelas restrições sanitárias impostas no contexto da covid-19, motivaram, no entanto, alguns protestos nos últimos meses, apesar do risco de detenções.

A reforma do seguro de saúde ocorre no momento em que as finanças dos governos locais estão sendo colocadas à prova, após três anos da custosa política de "covid zero".

