Borussia Dortmund vence Chelsea em casa (1-0) na ida das oitavas da Champions

O Borussia Dortmund derrotou o Chelsea por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, e conseguiu uma vantagem importante para a segunda partida, em Stamford Bridge, no dia 7 de março.

Em duelo disputado no Westfalenstadion, o Dortmund venceu com um gol contra do jovem atacante Karim Adeyemi no segundo tempo (63).

