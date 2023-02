Bia Haddad avança às quartas de final do WTA 500 de Doha

A tenista brasileira Bia Haddad, número 12 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 500 de Doha ao derrotar nesta quarta-feira a russa Daria Kasatkina (N.8).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (9/7), em uma hora e 40 minutos de partida.

Na quinta-feira, a brasileira vai enfrentar a americana Jessica Pegula (N.4) por uma vaga nas semifinais.

Quem também se classificou para as quartas foi a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA, que só precisou de 53 minutos para bater a americana Danielle Collins por 2 sets a 0 (6-0 e 6-1).

A adversária de Swiatek na próxima fase será a suíça Belinda Bencic, atual campeã olímpica, que sofreu para derrotar a bielorrussa Victoria Azarenka, por 1-6, 7-6 (7/4) e 6-4.

As quartas de final do WTA 500 de Doha também terão outras favoritas como a francesa Caroline Garcia (N.5), a americana Cori Gauff (N.6), a grega Maria Sakkari (N.7) e a russa Veronika Kudermetova (N.11).

-- Resultados desta quarta-feira do WTA 500 de Doha.

- Simples feminino - Oitavas de final:

Iga Swiatek (POL) derrotou Danielle Collins (EUA) 6-0, 6-1

Belinda Bencic (SUI) derrotou Victoria Azarenka (BLR) 1-6, 7-6 (7/4), 6-4

Cori Gauff (USA/N.4) a Petra Kvitova (CZE) 6-3, 7-6 (8/6)

Veronika Kudermetova (RUS) derrotou Sofia Kenin (EUA) 6-2, 7-5

Maria Sakkari (GRE) derrotou Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-3, 6-2

Caroline Garcia (FRA) derrotou Karolína Muchová (CZE) 6-7 (3/7), 7-5, 6-4

Beatriz Haddad Maia (BRA) derrotou Daria Kasatkina (RUS) 6-3, 7-6 (9/7)

Jessica Pegula (EUA) derrotou Jelena Ostapenko (LET) 6-2, 2-6, 7-5

