Asteroide com mais de 1km de diâmetro passa pela Terra hoje, 15

Um asteroide de mais de um quilômetro de diâmetro passará perto da Terra na noite de hoje, quarta, 15. Chamado de 199145 (2005 YY128), o asteroide viaja a velocidade de 88.740 km/h e distância de 4,5 milhões de quilômetros da Terra, longe demais para ser uma ameaça.

O asteroide começará seu período de maior aproximação do planeta a partir das 20h (horário de Brasília) desta quarta, 15, e viajando pelo céu da Terra até a madrugada de quinta, 16.

Mesmo não representando perigo para o planeta, o corpo celeste foi classificado pela agência espacial estadunidense, a Nasa, como um Asteroide Potencialmente Perigoso (PHA). A trajetória do corpo celeste poderá ser acompanhada pelo site Orbit Viewer, da Nasa, em tempo real.

Asteroide de 1km: entenda a classificação

A classificação mais abrangente adotada pela Nasa é Objeto Próximo da Terra ou NEO (Near Earth Object), e Asteroide Potencialmente Perigoso ou PHA (Potentially Harmful Asteroid). Apesar dos nomes um pouco assustadores, as classificações tem propósitos mais nominais do que outra coisa.

Isso porque a função das classificações é incentivar pesquisadores a estudarem corpos celestes que viajam em certa proximidade da Terra, pelo menos próximos o bastante para serem percebidos.

Uma forma dos cientistas compreenderem melhor corpos que viajam pelo espaço é a partir da relação de tais objetos com a Terra. Uma das medidas mais usadas pela comunidade científica para definir se algum corpo é ou não relevante a ser estudado é a Unidade Astronômica, ou UA.

Uma unidade astronômica é a distância equivalente entre a Terra e o Sol, aproximadamente 148 milhões de quilômetros. Qualquer objeto que passe por nós a menos de 0.05 unidades astronômicas de distância é classificado pela Nasa como um PHA.





