Ameaçada de rebaixamento, Spezia demite técnico Luca Gotti

A Spezia, atualmente em 17º lugar e com apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento do campeonato italiano, anunciou na noite de quarta-feira a demissão de seu técnico Luca Gotti, que estava no comando desde o verão (europeu) passado.

O ex-técnico da Udinese, que chegou em julho após a saída de Thiago Motta do clube da Ligúria, foi demitido quatro dias antes do jogo em casa contra a Juventus, no domingo, pela 23ª rodada da Serie A.

O clube venceu apenas um jogo do campeonato desde a retomada pós-Copa do Mundo no início de janeiro, com três empates e três derrotas.

Tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Hellas Verona, 18º e primeiro na zona de rebaixamento, depois de novo empate no último fim de semana no jogo em casa contra o Empoli (2-2), com um gol sofrido no final da partida depois de estar vencendo por 2 a 0 até o minuto 70.

A Spezia é o sexto clube da Serie A a mudar de técnico nesta temporada. Outra mudança de treinador foi anunciada como iminente pela imprensa italiana com a provável saída de Davide Nicola da Salernitana, outro clube em má fase, no 16º lugar com quatro pontos de vantagem sobre o Verona.

alu/cyj/aam

