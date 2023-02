Acidente com ônibus de migrantes deixa 15 mortos no Panamá

Ao menos 15 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira na colisão em uma rodovia do Panamá entre um ônibus lotado de migrantes que seguia para os Estados Unidos e um micro-ônibus, informou o presidente do país, Laurentino Cortizo.

"Com muita tristeza recebo a notícia do acidente de trânsito em Gualaca, Chiriquí (400 km ao oeste da capital), no qual 15 migrantes perderam a vida quando eram transportados de Darién até o abrigo localizado nesta cidade", tuitou Cortizo.

O ônibus transportava os migrantes de Darién, área na selva que faz fronteira com a Colômbia, até a fronteira com a Costa Rica para que prosseguissem a viagem em busca de uma vida melhor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O veículo tinha 66 pessoas, incluindo o motorista e o auxiliar, afirmou o chefe de operações de trânsito da polícia, comissário Emiliano Otero.

As autoridades não divulgaram o número de feridos nem as nacionalidades dos passageiros.

Vários feridos foram levados em ambulâncias para o hospital da cidade de David, na província de Chiriquí.

O número de migrantes sem documentos que chegaram ao Panamá com o objetivo de seguir viagem para os Estados Unidos quase dobrou em 2022, atingindo um recorde de 248.000, e mais da metade eram venezuelanos, informou a autoridade de imigração em 1º de janeiro.

jjr-fj/ll/fp

Tags