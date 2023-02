UE quer implementar cortes drásticos e emissão zero em ônibus e caminhões do bloco

A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (14), cortar em pelo menos 90%, em relação a 2019, as emissões de CO2 de caminhões vendidos no bloco a partir de 2040, além de implementar a política de emissão zero em todos os ônibus urbanos até 2030.

A proposta geral da Comissão será negociada com os países da União Europeia e revisa os padrões de emissão de CO2 para veículos pesados no contexto do ambicioso plano climático do bloco.

