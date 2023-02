Tribunal europeu condena Luxemburgo em caso sobre divulgador do escândalo LuxLeaks

Luxemburgo violou a liberdade de expressão de Raphaël Halet, um francês que foi condenado pelo tribunal luxemburguês por vazar documentos que revelaram o escândalo de evasão fiscal LuxLeaks, disse o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) nesta terça-feira (14).

O tribunal pan-europeu, que em primeira instância em 2021 havia rejeitado o pedido de Halet, agora avalia em recurso que o interesse público vinculado àquela informação prevaleceu sobre os efeitos nocivos decorrentes de sua divulgação.

"É o final de 11 anos de combate judicial, mas não só, também do combate à evasão fiscal", reagiu o demandante, para quem a decisão do TEDH é um "passo" para outras divulgações de segredos.

Halet e Antoine Deltour trabalharam na consultora PwC e estão na origem do escândalo LuxLeaks, que revelou em 2014 acordos entre grandes multinacionais com as autoridades fiscais luxemburguesas para pagarem menos impostos em troca de declararem os seus lucros neste país.

Em 2010 e 2012, ambos se apoderaram dos cerca de 30.000 documentos confidenciais da PwC que permitiram desvendar essas práticas realizadas durante o mandato do então primeiro-ministro luxemburguês, Jean-Claude Juncker.

No entanto, Raphaël Halet foi o único condenado no Luxemburgo a uma multa de 1.000 euros (1.075 dólares) após uma denúncia da sua antiga empresa, o que levou o caso ao tribunal pan-europeu com sede em Estrasburgo (nordeste de França).

Este tribunal concluiu nesta terça-feira que foi violado o artigo 10º (liberdade de expressão) da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e condenou o Luxemburgo a pagar à Halet 15.000 euros (16.135 dólares) por danos e prejuízos e mais 40.000 (43.030 dólares) por custos.

