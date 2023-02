Soldado de Israel recebe punição por agredir militante palestino

Um soldado de Israel foi condenado a 10 dias de prisão por ter agredido um militante palestino em Hebron, na Cisjordânia ocupada, informou o Exército nesta terça-feira (14).

O confronto aconteceu na segunda-feira, quando Isa Amro, um ativista crítico da ocupação, da colonização israelense e da Autoridade Palestina, levou para visitar Hebron Lawrence Wright, que escreve para a revista americana "New Yorker".

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra como um soldado agarra violentamente Amro pelo pescoço, joga o ativista no chão e o agride com um soco.

"Estava explicando a situação em Hebron, o soldado não gostou que eu estivesse caminhando com o jornalista e tentou destruir os vídeos" da visita, contou Amro à AFP. "Quando eu disse a ele que tínhamos permissão para filmar, ele me agarrou pelo pescoço, me jogou no chão e me agrediu."

Cerca de mil colonos judeus vivem sob alta proteção militar israelense no centro de Hebron, cidade habitada por 200.000 palestinos e palco de confrontos frequentes.

Em comunicado divulgado na noite de ontem, o Exército explicou que "um soldado que vigiava um posto militar em Hebron havia pedido a um palestino, que se aproximava do local, que se afastasse. Em resposta, o palestino começou a filmar e insultar o soldado. Em seguida, houve uma discussão, que se transformou em confronto físico, durante a qual o soldado agrediu o palestino."

"Como mostra o vídeo, o soldado não se comportou como o esperado e não seguiu o código de conduta", assinalou Richard Hecht, porta-voz do Exército. Ele foi condenado a dez dias de detenção em uma prisão militar e suspenso do serviço ativo.

