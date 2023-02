Relações bilaterais foram discutidas hoje entre Brasil e Croácia

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi recebido hoje (14), em Zagreb, pelo primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković. Segundo nota do Itamaraty, no encontro, que durou cerca de 40 minutos, foram abordados entre outros temas, as relações bilaterais, com possibilidades de ampliar os fluxos do comércio.

Os dois trataram do processo de acessão dos dois países à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tanto o Brasil quanto a Croácia participam no momento do processo para se tornarem membros da organização.

“Andrej Plenković, que é diplomata de carreira, felicitou o ministro Mauro Vieira por sua recente assunção ao cargo. Recebeu, com grande interesse, convite do Ministro das Relações Exteriores para visitar o Brasil proximamente. Reiterou, ainda, condenação aos atos de violência golpista no Brasil”, disse em nota o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Além do encontro com o primeiro-ministro, Vieira também participou de uma reunião de trabalho na Chancelaria croata, onde foi recebido pelo Chanceler Gordan Grlić Radman. Na ocasião, foram assinados acordos bilaterais nas áreas de cultura e educação. O Ministro será recebido amanhã (15) pelo presidente da Croácia, Zoran Milanović.

Na semana passada, Vieira esteve nos Estados Unidos, como parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde participou do encontro com o presidente norte-americano, Joe Biden, em Washington. A reunião, segundo a presidência, marcou a retomada das relações entre os dois países, que em 2024 vão completar 200 anos de diplomacia.

