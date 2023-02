Preços do petróleo fecham em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, após o anúncio de uma nova drenagem obrigatória das reservas estratégicas dos Estados Unidos, o que irá despejar milhões de barris no mercado americano, apesar da demanda fraca.

O preço do barril do Brent para entrega em abril, caiu 1,18%, fechando a 85,58 dólares, e o do WTI com vencimento em março, 1,34% a 79,06 dólares.

O governo americano indicou ontem que colocaria à venda 26 milhões de barris de suas reservas estratégicas (SPR), para cumprir uma lei aprovada no Congresso há quase uma década.

"Isso irá desequilibrar a relação entre oferta e demanda em 250 mil barris por dia ao longo de três meses", a partir de 1º de abril, apontou Eli Rubin do EBW Analytics Group.

