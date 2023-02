Pharrell Williams assume direção criativa de linha masculina da Louis Vuitton

O músico, produtor e estilista americano Pharrell Williams, autor do hit "Happy", foi nomeado nesta terça-feira diretor criativo da linha masculina da marca de luxo francesa Louis Vuitton.

"A Louis Vuitton tem o prazer de dar as boas-vindas a Pharrell como seu novo diretor criativo masculino. Sua primeira coleção para a marca será revelada em junho, na Semana de Moda Masculina de Paris", anunciou a marca.

Williams sucede Virgil Abloh, que morreu de forma repentina em novembro de 2021. Seu nome não constava entre os possíveis sucessores, mas a nomeação de Williams, 49, está em consonância com o legado de Abloh.

Assim como seu antecessor, Williams tem paixão pelo skate, o mundo da arte e a música. "Sua capacidade de romper as fronteiras entre os diferentes mundos que explora encaixa de forma natural com a dimensão cultural da Louis Vuitton, reforçando seus valores de inovação e espírito pioneiro e empreendedor", acrescentou a grife.

"Estou feliz em ter Pharrell de novo na casa, após nossas colaborações em 2004 e 2008", disse, por sua vez, Pietro Beccari, presidente da Louis Vuitton, citado no comunicado, no qual elogiou a "visão criativa para além da moda" do artista.

As vendas da Louis Vuitton dispararam desde a pandemia, e a empresa vale hoje mais de US$ 20 bilhões, o que ajudou a tornar o dono de sua controladora LVMH, Bernard Arnault, a pessoa mais rica do mundo.

Pharrell Williams é um habitué das primeiras filas dos desfiles de moda e autor de sucessos mundiais da música, como "Happy" e "Get lucky".

Nascido em Virginia Beach, costa leste dos Estados Unidos, Williams, que tem mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, já fez outras colaborações no mundo da moda, com marcas como Moncler e Adidas. Também fundou, juntamente com o japonês Nigo, a popular marca de streetwear juvenil Billionaire Boys Club.

Pharrell Williams é conhecido, ainda, por seus projetos contra a discriminação por meio da Yellow, ONG que deseja dar igualdade de oportunidades aos jovens via educação.

