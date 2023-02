PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Ajuda humanitária chega a áreas controladas por rebeldes na Síria após terremoto

OTAN UCRÂNIA: Otan discute formas de acelerar a entrega de armas à Ucrânia

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

KAHRAMANMARAS:

Ajuda humanitária chega a áreas controladas por rebeldes na Síria após terremoto

O primeiro comboio de ajuda humanitária chegou, nesta terça-feira (14), nas zonas rebeldes do norte da Síria, oito dias depois do terremoto que a Organização Mundial de Saúde descreveu como a "pior catástrofe natural num século na Europa" e cujo saldo na Síria e na Turquia ultrapassa os 35 mil mortos.

(Turquia diplomacia Síria terremoto, Central, 870 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KAHRAMANMARAS:

O trauma das crianças sobreviventes do terremoto na Turquia

Serkan Tatoglu conseguiu salvar seus quatro filhos do violento terremoto que destruiu sua casa no sudeste da Turquia. A família agora está segura, mas a filha de seis anos continua perguntando: "Papai, vamos morrer?"

(Turquia infância Síria psicologia terremoto, 640 palavras, já transmitida)

ANTAKYA:

Esperança de novos milagres motiva hospital de campanha na Turquia

Após passar mais de 180 horas debaixo de escombros, Abir, uma jovem síria, conseguiu sobreviver e agora está sendo reanimada em um hospital de campanha em Hatay, uma das províncias turcas mais atingidas pelo devastador terremoto de 6 de fevereiro.

(Síria Turquia saúde terremoto, Reportagem, 460 palavras, já transmitida)

=== OTAN UCRÂNIA ===

BRUXELAS:

Otan discute formas de acelerar entrega de armas à Ucrânia

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) discutiam nesta terça-feira (14) formas de acelerar o fornecimento de armas e munições à Ucrânia, ao mesmo tempo que devem analisar o pedido de Kiev por caças para resistir à ofensiva da Rússia.

(Ucrânia conflito OTAN defesa, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

KUPIANSK:

Moradores de povoado ucraniano libertado temem retorno dos russos

Frente à ameaça de uma nova ocupação russa de Kupiansk, no leste da Ucrânia, Galena decidiu ir embora: colocou tudo que tinha em duas grandes sacolas de plástico e esperou o ônibus para encontrar sua filha em Kharkiv, no nordeste do país.

(Ucrânia conflito Rússia civis, 540 palavras, já transmitida)

=== PAUTA ESPECIAL 1 ANO DE GUERRA NA UCRÂNIA ===

PARIS:

Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia de Vladimir Putin invade a Ucrânia

"Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial". Com estas palavras, o presidente russo, Vladimir Putin, inicia, em 24 de fevereiro de 2022, a invasão da vizinha, Ucrânia, desencadeando o pior conflito no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

(Ucrânia conflito Rússia, 900 palavras, já transmitida)

PARIS:

A guerra da Ucrânia em cinco momentos marcantes

Do início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, ao anúncio do envio de tanques ocidentais a Kiev: esses são os cinco momentos que marcaram o conflito até agora.

(Ucrânia Rússia conflito 1ano, Cronologia, 830 palavras, já transmitida)

PARIS:

O balanço terrível de um ano de guerra na Ucrânia

Um ano após o início da invasão russa da Ucrânia, o balanço é devastador: dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e deslocados internos, cidades bombardeadas, uma economia em colapso.

(Ucrânia Rússia conflito 1Ano, 1000 palavras, já transmitida)

PARIS:

A guerra da Ucrânia em 10 fotos emblemáticas

A guerra na Ucrânia se tornou sinônimo de terrível sofrimento e destruição, mas também de extrema bravura e solidariedade sem precedentes. Estas são 10 fotos emblemáticas da AFP que contam a história dos primeiros 12 meses do conflito.

(Ucrânia conflito Rússia, 920 palavras, já transmitida)

PARIS:

Como acabará a guerra na Ucrânia? Uma pergunta difícil de responder

A Rússia queria uma vitória relâmpago ao lançar sua invasão da Ucrânia, mas doze meses depois a guerra está em um impasse, sem que nenhum dos lados faça avanços militares nem esteja disposto a uma solução de 'status quo'.

(Ucrânia Rússia conflito 1ano, 840 palavras, já transmitida)

PARIS:

Como a guerra na Ucrânia mudou a geopolítica mundial

Há um ano, a invasão russa da Ucrânia alterou a ordem mundial, aprofundando as fissuras da globalização, e impulsionou sua refundação com base em uma lógica de blocos com a Rússia na órbita chinesa e a Europa, na americana.

(Ucrânia Rússia conflito 1ano, 1110 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Rio de Janeiro 'renasce' com a volta do carnaval de rua

Coberta de purpurina dos pés à cabeça, a carioca Vera Lúcia da Silva, que trabalha como empregada doméstica, está pronta para extravasar a alegria com a volta com força total do carnaval às ruas do Rio, após a pausa pela pandemia e um período sombrio para a cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

(Brasil carnaval música, Ângulo, 694 palavras, já transmitida)

Também na editoria Sociedade

WASHINGTON:

Três estudantes mortos e cinco feridos em tiroteio em campus universitário nos EUA

Um tiroteio em um campus universitário perto de Detroit, no norte dos Estados Unidos, deixou três estudantes mortos e cinco outros gravemente feridos, disse a polícia nesta terça-feira (14), acrescentando que perseguiu rapidamente o assassino com base em uma ligação de emergência e imagens de câmeras de vigilância.

(EUA tiroteio, Central, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

CHARLESTON:

Republicana Nikki Haley anuncia pré-candidatura à presidência dos EUA

Nikki Haley anunciou nesta terça-feira (14) sua candidatura às primárias republicanas para as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, tornando-se o primeiro nome importante a desafiar Donald Trump.

(EUA eleições ONU política, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu aprova proibição de veículos a gasolina e diesel a partir de 2035

O Parlamento Europeu aprovou, nesta terça-feira (14), o projeto de regulamentação que proíbe a venda de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir de 2035.

(UE parlamento automóvel meioambiente, Ângulo, 500 palavras, a ser transmitida)

Também na editoria de Economia

MADRI:

Feminicídio, uma 'tragédia social' a ser enfrentada na Espanha

Um recente aumento no número de feminicídios na Espanha voltou a colocar o foco sobre a "tragédia social" enfrentada por este país, muitas vezes visto como modelo na luta contra a violência de gênero.

(Espanha sexismo mulheres polícia, 780 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

LONDRES:

Escritórios da BBC são revistados na Índia após exibição de documentário crítico

As autoridades fiscais indianas fizeram operações de busca e apreensão nos escritórios da BBC em Nova Délhi e Mumbai nesta terça-feira (14), algumas semanas após a exibição de um documentário crítico ao papel do primeiro-ministro, Narendra Modi, na época em que era uma autoridade local durante os distúrbios religiosos de 2002.

(Índia mídia GB impostos, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

KPO-KAHANKRO:

Doença 'misteriosa' que atinge a Costa do Marfim preocupa moradores

"À noite meu neto se sentiu mal, pela manhã tinha morrido", conta Amena Djaha à AFP. Nos últimos meses, cerca de 20 crianças de Kpo-Kahankro, no centro da Costa do Marfim, morreram repentinamente.

(CostaMarfim saúde mortos crenças, 620 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Ford eliminará 3.800 empregos na Europa nos próximos três anos

A montadora americana Ford anunciou nesta terça-feira (14) que vai suprimir 3.800 postos de trabalho nos próximos três anos na Europa, 3.600 deles na Alemanha e no Reino Unido, com alegação de que precisa aumentar a competitividade e concentrar as atividades nos futuros modelos elétricos.

(EUA trabalho emprego empresas GB Alemanha automóvel, 440 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Novo choque de inflação nos EUA em janeiro

A inflação nos EUA permaneceu alta em janeiro, desacelerando menos do que o esperado em relação ao ano anterior e até mesmo acelerando pela primeira vez desde outubro em comparação com o mês anterior.

(EUA conjuntura inflação índices macroeconomia, Central, 500 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

Air India faz maior pedido de aviões da história

A Air India fez o maior pedido da história da aviação comercial nesta terça-feira (14), encomendando 400 aeronaves de médio curso e 70 de longo curso da Airbus e da Boeing para atender ao crescimento esperado do enorme mercado indiano.

(Índia aeronáutica comércio aviação, 500 palavras, a ser transmitida)

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu aprova proibição de veículos a gasolina e diesel a partir de 2035

O Parlamento Europeu aprovou, nesta terça-feira (14), o projeto de regulamentação que proíbe a venda de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir de 2035.

(UE parlamento automóvel meioambiente, Ângulo, 500 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

RIO DE JANEIRO:

Rio de Janeiro 'renasce' com a volta do carnaval de rua

Coberta de purpurina dos pés à cabeça, a carioca Vera Lúcia da Silva, que trabalha como empregada doméstica, está pronta para extravasar a alegria com a volta com força total do carnaval às ruas do Rio, após a pausa pela pandemia e um período sombrio para a cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

(Brasil carnaval música, Ângulo, 694 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Tom Cruise ofusca indicados ao Oscar durante almoço da Academia

Tom Cruise fez jus à sua fama de "última verdadeira estrela do cinema" durante o almoço anual da Academia, que reuniu os quase 200 indicados ao Oscar na segunda-feira em Los Angeles.

(EUA Oscar gente cinema, 600 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões

