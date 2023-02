Otan se mobiliza para manter e acelerar entrega de armas à Ucrânia

Os aliados ocidentais da Ucrânia se comprometeram, nesta terça-feira (14), em Bruxelas, a manter as enormes quantidades de munição e armas que a Ucrânia precisa, enquanto os combates pela cidade de Bakhmut se intensificavam.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, atenuou suas demandas por caças depois de conseguir de aliados promessas de tanques, defesa aérea e mísseis.

Reunidos na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas, os aliados da Ucrânia se concentraram em garantir o fluxo de munições e blindados de que precisam para enfrentar a ofensiva russa no terreno.

O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, disse que as prioridades de seu país são melhorar a defesa antiaérea, aumentar o suprimento de tanques e garantir estoques de munição.

Ao sair da reunião, o general americano Mark Milley afirmou que a Rússia já perdeu essa guerra. "A Rússia perdeu, perdeu estratégica, operacional e taticamente, e está pagando um preço alto", declarou.

Mas, à medida que as hostilidades persistem, "a comunidade internacional continuará a apoiar a Ucrânia com o equipamento e as capacidades de que necessita", acrescentou.

Os aliados ocidentais da Ucrânia, liderados pelos Estados Unidos, já forneceram dezenas de bilhões de dólares em armas para contribuir na defesa do país.

Agora, dias antes de um ano completo de guerra, a Otan afirma que o presidente russo, Vladimir Putin, parece estar lançando uma nova e mais ampla ofensiva no leste da Ucrânia.

"A Rússia está introduzindo novas tropas no campo de batalha. Muitas dessas tropas estão mal treinadas e mal equipadas, então a taxa de baixas tem sido realmente alta", disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Para ele, a Ucrânia está tentando mudar os rumos do conflito para ganhar impulso. Austin espera que as forças ucranianas lancem sua própria contraofensiva na primavera.

No terreno no leste da Ucrânia, uma equipe da AFP ouviu pesados disparos de artilharia contra as linhas russas ao redor da cidade de Bakhmut, alvo de uma grande ofensiva russa. A cidade não é considerada estratégica, mas se tornou um símbolo da resistência ucraniana.

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitiu que Bakhmut "não será tomada amanhã, porque há forte resistência e bombardeios. É um moedor de carne em funcionamento".

Na segunda-feira, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia está usando mais munições do que a Otan é capaz de produzir e alertou que os contratos com as indústrias de armas precisam ser fortalecidos.

Segundo a imprensa alemã, esses contratos permitiriam a entrega de 300 mil munições à Ucrânia a partir de julho.

Para os aliados europeus da Otan, o fluxo de munição para o armamento fornecido aos ucranianos tornou-se uma prioridade problemática.

Stoltenberg aponta que esta é uma guerra de desgaste e uma batalha logística.

Em particular, os ucranianos precisam com urgência de munições de 155 milímetros, das quais usam milhares diariamente.

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, anunciou que a indústria de seu país se prepara para fortalecer uma linha de produção de munição específica para sistemas de defesa antiaérea Guepard.

"Os contratos já foram assinados com as fabricantes", disse. De acordo com a mídia alemã, esses contratos permitiriam a entrega de 300 mil munições à Ucrânia a partir de julho.

A urgência de encontrar mecanismos para elevar a capacidade de produção de munição deixou momentaneamente fora da discussão a delicada questão dos caças pedidos pela Ucrânia.

Um alto funcionário dos EUA disse que o envio de aviões "não é algo sobre o qual estamos falando nessa mesa agora".

De sua parte, a Eslováquia afirmou que está disposta a discutir o envio de antigos aviões MiG-29 soviéticos para ajudar a repor as perdas da Ucrânia.

Para a ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren, a discussão "tomará tempo". A Ucrânia pediu à Holanda que cedesse jatos americanos F-16.

Na segunda-feira, Stoltenberg insistiu que "a questão dos aviões não é a questão mais urgente no momento, mas é uma discussão em andamento".

Para o chefe da Otan, "a necessidade urgente agora é cumprir o que já foi prometido".

