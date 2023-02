Otan não descarta adesão de maneira separada de Suécia e Finlândia

O secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), o norueguês Jens Stoltenberg, afirmou nesta terça-feira (14) que trabalha para fazer avançar os pedidos de adesão de Suécia e da Finlândia, e não descartou a possibilidade de processar as demandas de maneira separada.

"A pergunta central não é se a Finlândia e Suécia serão ratificadas ao mesmo tempo. A questão central é se sejam são ratificadas como membros plenos (da Otan) o mais rápido possível", disse Stoltenberg antes de uma reunião ministerial da aliança.

"Tenho certeza de que os dois países serão membros plenos. E estamos trabalhando muito para que sejam ratificados o mais rápido possível", acrescentou.

No ano passado, Finlândia e Suécia abandonaram décadas de não alinhamento militar automático com a Otan e apresentaram em maio os pedidos de adesão à aliança, uma etapa que precisa da unanimidade entre os países do bloco.

Porém, a Turquia (membro fundamental da Otan) apresentou seu veto, em particular à Suécia, porque este país concede refúgio a líderes curdos e a pessoas que Ancara suspeita que participaram da tentativa de golpe de Estado de 2016.

No mês passado, o governo turco reagiu com irritação à decisão da Suécia de permitir que manifestantes de extrema-direita organizassem um protesto diante da embaixada do país em Estocolmo, onde algumas pessoas chegaram a queimar um exemplar do Alcorão.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, no entanto, já mencionou uma diferença na atitude da Finlândia.

O governo finlandês expressou o desejo de ingressar na Otan ao lado da vizinha Suécia. Apesar da declaração, as pesquisas indicam que a maioria dos finlandeses deseja a adesão à organização mesmo que a demanda da Suécia seja relegada.

Finlândia e Suécia já estão. de fato, parcialmente integradas a algumas ações da Otan. Os ministros da Defesa dos dois países participam de reuniões da aliança militar.

