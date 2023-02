Militares israelenses matam adolescente palestino a tiros

Militares israelenses mataram um adolescente palestino a tiros na Cisjordânia ocupada nesta terça-feira (14), informaram fontes palestinas.

O exército israelense afirmou que suas tropas abriram fogo depois que o suspeito se aproximou com explosivos.

O ministério da Saúde palestino afirmou que Mahmud Majid Mohamed al-Aidi, de 17 anos, morreu em consequência de "ferimentos severos que sofreu ao ser atingido por tiros da ocupação (israelenses) na cabeça" no campo de refugiados de Al-Fara, ao norte de Nablus.

O exército russo informou sobre "operações antiterroristas" em várias cidades e vilarejos da Cisjordânia na manhã de terça-feira.

"Durante a operação no campo de Al-Fara, um suspeito palestino se aproximou dos soldados com um artefato explosivo. Os soldados responderam com munição real", afirmou o exército.

"O exército israelense entrou no campo a partir de várias direções depois da meia-noite e cercou a casa de uma pessoa procurada", disse Assem Mansour, um agente do campo, à AFP.

O novo incidente acontece em um momento de aumento da violência no conflito israelense-palestino.

Desde o início do ano, o conflito provocou as mortes de 48 palestinos (combatentes e civis), nove civis e um policial israelense, além de uma cidadã ucraniana, de acordo com o balanço da AFP.

