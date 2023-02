Justiça sul-coreana rejeita processo em caso de trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial

Um tribunal sul-coreano rejeitou nesta terça-feira (14) um processo contra uma empresa japonesa movido pela família de um homem que foi vítima de trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial.

Cerca de 780.000 coreanos foram recrutados para trabalhos forçados durante os 35 anos de ocupação japonesa do país (1910-1945), segundo dados oficiais de Seul, que não incluem mulheres submetidas à escravidão sexual.

Em 2019, cinco parentes de uma vítima, de sobrenome Kim, entraram com uma ação civil contra a empresa japonesa Nishimatsu buscando uma indenização de cerca de 70 milhões de won (cerca de US$ 55.000).

A família disse que o homem morreu dois anos depois de ter sido forçado a trabalhar para a empresa e sofreu angústia devido ao "governo colonial ilegal" do Japão.

No entanto, o tribunal distrital central de Seul concluiu nesta terça-feira que o caso prescreveu. "Todas as reivindicações dos demandantes foram rejeitadas", disse o tribunal em um comunicado.

O Japão diz que todas as reivindicações da Coreia do Sul relacionadas ao período colonial foram resolvidas sob um tratado de 1965, no qual os dois países restabeleceram relações diplomáticas com um pacote de reparações de cerca de US$ 800 milhões em doações e empréstimos.

Apesar de sua história comum, Japão e Coreia do Sul intensificaram recentemente exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, com os três países unindo forças para impor novas sanções à Coreia do Norte.

