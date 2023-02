Inundações na África do Sul deixam pelo menos 12 mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram após as inundações provocadas por fortes chuvas na África do Sul, onde foi declarado estado de emergência. As cheias afetaram o turístico Parque Nacional Kruger, segundo o departamento nacional de gestão de desastres nesta terça-feira(14).

Na segunda-feira o balanço era de sete mortos.

As tempestades deixaram vítimas em quatro províncias - de um total de nove - no extremo leste do país, informou à AFP a porta-voz do departamento, Lungi Mtshali.

"A província de Mpumalanga (nordeste) parece ser a mais afetada até agora. A situação no parque Kruger não é muito boa", destacou.

A maior reserva nacional do país, que se estende ao longo de dois milhões de hectares, é atravessada por vários rios, a maioria deles inundados desde o fim de semana passado, segundo o Instituto Nacional de Previsão Meteorológica (SAWS).

"Os deslocamentos dentro do parque estão restritos porque algumas estradas estão danificadas, mas a situação continua administrável", explicou à AFP Isaac Phaahla, porta-voz da Agência de Parques Nacionais (SanPark).

Vários acampamentos da reserva foram evacuados preventivamente em dias anteriores.

As tempestades começaram na semana passada, provocadas por uma repentina onda de frio em pleno verão. Mais de 200 mm de chuva caíram em um dia em algumas regiões, afirmou à AFP Puseletso Mofokeng, analisa de previsões no SAWS.

