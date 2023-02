Guardiola se diz "envergonhado" e pede desculpas a Gerrard por comentário

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, pediu desculpas publicamente ao ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, nesta terça-feira por um comentário feito após o anúncio da Premier League de sua investigação sobre 100 infrações contábeis do clube do técnico catalão.

Os atuais campeões ingleses podem sofrer uma retirada de pontos ou até mesmo um rebaixamento se forem considerados culpados por essas alegações de irregularidades financeiras entre as temporadas 2009/10 e 2017/18 por uma comissão independente.

Uma falha de Gerrard na derrota do Liverpool para o Chelsea em 2014 abriu as portas para o City conquistar o título da Premier League, dois anos antes da chegada de Guardiola a Manchester.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em sua primeira coletiva de imprensa depois que as acusações foram reveladas, Guardiola disse: "Não sei se somos responsáveis pelo escorregão de Steven Gerrard".

Guardiola afirmou que já se desculpou em privado com Gerrard, ex-técnico do Aston Villa.

Gerrard é considerado um dos melhores jogadores da história do Liverpool, apesar de nunca ter vencido a Premier League.

"Peço desculpas a Steven Gerrard pelo comentário desnecessário e estúpido que fiz na última vez sobre ele", disse Guardiola.

"Ele sabe o quanto o admiro pelo que fez pelo país em que vivo. Defendi meu clube, mas não o representei bem com meu comentário estúpido. Estou envergonhado", acrescentou.

"Pedi desculpas a ele em particular, mas como os comentários foram públicos, minhas desculpas também devem ser públicas", concluiu.

kca/pb/psr/aam

Tags