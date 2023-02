EUA e aliados 'se opõem fortemente' à expansão dos assentamentos israelenses

Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e Reino Unido se opuseram "fortemente" à decisão de Israel de legalizar nove assentamentos na Cisjordânia e de planejar novas moradias em colônias existentes.

"Nos opomos fortemente a essas ações unilaterais que só aumentam as tensões entre israelenses e palestinos, minando os esforços para chegar a uma solução negociada de dois Estados", escrevem os chefes da diplomacia dos cinco países, em declaração conjunta.

As medidas anunciadas no domingo pelo gabinete de Segurança de Israel foram apresentadas como uma resposta a uma série recente de ataques palestinos em Jerusalém Oriental. Um deles matou três pessoas na sexta-feira (10).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os nove assentamentos em questão eram anteriormente ilegais sob a lei israelense, porque foram estabelecidos sem a aprovação do governo. Já a ONU considera todos os assentamentos judaicos na Cisjordânia ilegais sob o Direito Internacional.

"Profundamente preocupados" com o anúncio de Israel, os Estados Unidos e os quatro países europeus lembram em seu comunicado que "uma paz global, justa e duradoura no Oriente Médio deve ser alcançada por meio de negociações diretas entre as partes".

"Estamos acompanhando de perto os desenvolvimentos no terreno que afetam a viabilidade da solução de dois Estados e a estabilidade da região como um todo", insistem.

Israel ocupa a Cisjordânia desde a guerra árabe-israelense de junho de 1967. Mais de 475.000 israelenses residem em assentamentos na Cisjordânia (fora de Jerusalém Oriental), onde vivem 2,8 milhões de palestinos.

smk/mat/ib/mab/mb/aa/tt

Tags