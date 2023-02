Emirados Árabes Unidos prometem COP28 'inclusiva'

O presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU) na próxima conferência climática da ONU prometeu, nesta terça-feira (14), que a COP28 reunirá a "sociedade civil".

Sultan Ahmed Al-Jaber, que também é CEO da petrolífera nacional Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), foi designado em janeiro para presidir a cúpula climática, o que despertou críticas de ativistas ambientais.

"Como presidente da COP28, definirei um roteiro que seja inclusivo, pautado para resultados e muito distante dos negócios convencionais", disse em coletiva de imprensa em Dubai, onde será realizada a cúpula no final do ano.

O representante dos EAU pediu que se "deixe de lado as diferenças", afirmando que está comprometido a "colaborar com os governos, a sociedade civil, a juventude, a comunidade financeira, a indústria e as empresas tecnológicas".

Como a indústria dos hidrocarbonetos contribui, sobretudo, para as emissões de CO2, as ONGs consideram que Al-Jaber não deveria presidir a conferência em um país que está entre um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.

Na segunda-feira (13), a Anistia Internacional afirmou que ele seria "incapaz de liderar as negociações climáticas da COP28".

"Sultan Al-Jaber planeja aumentar a produção de combustíveis fósseis de seu grupo, o que é totalmente incompatível com o seu papel de presidente da COP28", criticou Marta Schaaf, encarregada das questões climáticas da ONG, em um comunicado.

