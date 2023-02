Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

Wemade atualizou a "Clan Battle" em MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M), marcando o início de uma guerra entre os clãs.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230214005380/pt/

Wemade revela novo conteúdo "Clan Battle" para MIR M: Vanguard and Vagabond (crédito: Wemade)

A "Clan Battle" é um conteúdo GvG (Sociedade x Sociedade) em que cada clã se envolve em uma batalha contra o outro. Os clãs devem lutar para ocupar os pilares dispersos dentro do limite de tempo, e aquele que ocupar o maior número de pilares entre um total de nove vence a batalha.

Os membros do clã vencedor receberão 500 Tokens de Contribuição. O membro que fez a maior contribuição para a vitória do clã receberá uma recompensa adicional de MVP. A "Clan Battle" é realizada mensalmente e os clãs receberão Moedas de Clã e Tokens de Contribuição de acordo com a classificação.

O MIR M também introduziu o "Discipleship". Este novo conteúdo permite que os usuários formem um Discipleship como Mentor ou Pupil e joguem o jogo com seus respectivos Mentor e Pupil. Usuários de nível 40 e superior podem ser mentores e os de níveis de 19 a 35 podem ser pupilos.

Em um Discipleship, os usuários receberão uma série de benefícios para o crescimento conjunto, como vários itens, cinco novas Conquistas com base no Discipleship, título do Discipleship e efeitos de aumento adicionais.

Para comemorar a atualização, dois novos eventos de check-in serão realizados até o dia 27 de fevereiro. Os usuários que fizerem check-in por sete dias durante o evento podem receber vários itens, incluindo Esfera do Dragão, Esfera da Fênix, Pedra de Aprimoramento e itens de aumento. Além disso, um evento de conquista de nível será realizado para novos personagens que foram criados após a atualização. Os usuários podem receber benefícios especiais, como "Growth Draught", "Summoning Ticket" e muito mais ao atingir um determinado nível.

Mais informações sobre o MIR M no seu site oficial.

