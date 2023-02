Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje que seu braço de investimento social corporativo, a Moody's Foundation, está aceitando inscrições para parcerias globais sem fins lucrativos com suas duas áreas de foco estratégico: capacitação de pequenos negócios e suporte à restauração de ecossistemas em mercados emergentes.

"Na Moody's, acreditamos que promover a inclusão e a resiliência alimenta um futuro mais próspero", afirmou Jennifer Stula Ribera, chefe global de impacto comunitário da Moody's. "Estamos animados de receber novos parceiros que estejam alinhados com nossas prioridades estratégicas e nossa missão de equipar as pessoas com o conhecimento e os recursos de que elas precisam para acessar oportunidades e prosperarem."

"Capacitar nosso pessoal e nossas comunidades é central ao nosso sistema de valores, à nossa estratégia corporativa e ao nosso propósito empresarial", afirmou David Platt, diretor estratégico da Moody's. "Nossos colegas são intrínsecos ao sucesso dos nossos programas de voluntariado e mentoria, e esperamos conectá-los com os novos parceiros que estão fazendo a diferença na suas comunidades."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A estratégia de Impacto Comunitário da Moody's aborda problemas que afetam desproporcionalmente as pessoas nos mercados emergentes. A Moody's está potencializando os subsídios da Moody's Foundation, implementando iniciativas de engajamento dos funcionários, como programas de voluntariado e mentoria, e dando acesso pro bono aos seus produtos e serviços de forma a apoiar suas duas áreas de foco:

-- Capacitação de pequenos negócios: suporte a empresários subestimados, como mulheres e pessoas de cor, para ampliar seus negócios e expandir as opções de emprego e a mobilidade socioeconômica para as pessoas nas suas comunidades.

-- Suporte à restauração dos ecossistemas: dar recursos, serviços e ferramentas às comunidades vulneráveis à degradação ecológica para construírem resiliência em um planeta em mudança.

As organizações sem fins lucrativos interessadas devem analisar a Solicitação de proposta e fazer este teste de elegibilidade. Aqueles que forem elegíveis serão convidados a enviar uma proposta. As inscrições se encerram às 17h00 ET na quarta-feira, 15 de março.

Saiba mais sobre a Moody's Foundation e os programas de Impacto Comunitário da Moody's: https://www.moodys.com/communityimpact

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma firma global de avaliação integrada de riscos que capacita as organizações a tomarem decisões melhores. Seus dados, soluções analíticas e insights ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com os outros. Acreditamos que maior transparência, decisões mais informadas e acesso claro à informação abre portas para um desenvolvimento compartilhado. Com aproximadamente 14 mil funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com expertise local e mais de um século de experiência nos mercados financeiros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230214005172/pt/

Contato

SHIVANI KAK Relações com investidores 212.553.0298 [email protected] CHRIS CASHMAN Comunicações +1 (212) 553-0729 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags