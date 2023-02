O usuário Josue Reséndiz viralizou ao publicar um vídeo na plataforma TikTok com centenas de pássaros reunidos em uma rua do México. A gravação foi postada em janeiro mas ainda está sendo bastante compartilhada.

No vídeo, as aves são vistas pousando em carros, em árvores e nas casas, ocupando todo o espaço. “Será este o fim do mundo?”, questiona Reséndiz em seu vídeo.

Alguns veículos de imprensa estrangeira declararam que o registro aconteceu em Kyoto, cidade japonesa da ilha de Honshu. A placa de um carro reproduzida na gravação, contudo, aponta sua origem no estado mexicano de Guanajuato.

Centenas de pássaros ocupam rua: O que aconteceu?

Os comentários na publicação variam entre comparações ao filme “Os Pássaros”, do diretor Alfred Hitchcock, e possíveis explicações sobre o evento. “Se chama migração de aves”, observou um dos usuários.



"Com base nas imagens e tendo em vista a grande quantidade de aves aglomeradas, provavelmente se trata de uma espécie migratória", confirma o biólogo e ornitólogo Lucas Barros para OPOVO.

As variações ou eventos climáticos abruptos e não usuais são capazes de interferir no processo migração de várias espécies que realizam deslocamentos sazonais durante o ano. Essas variações, segundo Barros, fogem do padrão natural, "deixando as aves confusas, como pode ser observado no vídeo", disse o especialista.

O evento que viralizou no TikTok não foi o primeiro relacionado a pássaros já registrado no México. Em 2022, um bando de graúnas-de-cabeça-amarela despencou na cidade de Chihuahua após o choque das aves entre si em alta velocidade.

