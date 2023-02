Brasileiros do Real Madrid "brincam" com rumores sobre Ancelotti na Seleção, diz técnico

O técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, afirmou nesta terça-feira que os seus jogadores brasileiros se divertem com os rumores sobre a possibilidade de se tornar o próximo treinador do Brasil, mas deixou claro que tem contrato até 2024.

"Eles brincam, não me perguntam, eles riem disso", disse Ancelotti na coletiva de imprensa antes do jogo da 21ª rodada do Campeonato Espanhol contra o Elche, na quarta-feira.

"São brincadeiras, a realidade é outra e é que tenho contrato (com o Real Madrid) até 2024", acrescentou Ancelotti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico do Real Madrid já foi citado em diversas ocasiões como um dos possíveis substitutos de Tite, mas o italiano sempre lembrou do compromisso com sua equipe.

Ancelotti também mostrou esperança de que o meio-campista alemão Toni Kroos, cujo contrato termina em junho, possa renovar por mais uma temporada.

"A sensação que tenho é que ele pode renovar. É a sensação que tenho e depois veremos", disse sobre o jogador alemão, que vai desfalcar a equipe contra o Elche devido a "um problema", que não especificou.

Da mesma forma, também está confiante em que o atacante e capitão Karim Benzema continuará na equipe merengue, ao ser questionado sobre a eventual procura de um camisa nove para a próxima temporada.

"Precisamos de um nove? Isso é uma opinião. O nove que temos é Karim, que não é um menino, mas também o temos para o próximo ano", disse Ancelotti.

Questionado sobre se isso sugere que Benzema, com contrato até junho, poderia já ter renovado, o treinador italiano afirmou que "não sei se renovou ou não, mas as lendas deste clube, pelo que penso, têm de ficar neste clube".

Ancelotti considerou ainda que Aurélien Tchouaméni está recuperando gradualmente o nível que tinha antes do Mundial.

"Até a Copa do Mundo ele se saiu muito bem, surpreendeu na primeira parte da temporada e depois não atingiu o nível dele", explicou.

"A Copa do Mundo o afetou no sentido de que ele ainda não está na condição ideal que estava antes da Copa. Ele fez um Mundial de Clubes fantástico e jogar de duplo-pivô ou pivô único não afeta sua qualidade, ele vai voltar aos poucos" concluiu Ancelotti.

gr/psr/aam

Tags