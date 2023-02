Bayern vence PSG (1-0) em Paris na ida das oitavas da Champions

O Bayern de Munique derrotou o PSG por 1 a 0 nesta terça-feira no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputado no estádio Parque dos Príncipes, na capital francesa e abre uma vantagem importante para o jogo de volta na Alemanha, no dia 8 de março.

O francês Kingsley Coman marcou o único gol no início do segundo tempo (53) em um jogo em que o Bayern foi muito superior até a entrada em campo de Kylian Mbappé, que mudou o PSG, e no final ajudou a criar chances que poderiam ter empatado a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mcd/pm/aam

Tags