Banksy faz grafite sobre violência doméstica no Dia dos Namorados

O artista de rua britânico Banksy revelou nesta terça-feira (14) sua recente obra de arte no Reino Unido, que expõe a violência doméstica contra as mulheres, no mesmo dia em que se celebra o Dia de São Valentim, ou Dia dos Namorados, no país.

O mural apareceu na parede lateral de uma casa na localidade de Margate, no sudeste da Inglaterra.

A pintura retrata uma dona de casa no estilo dos anos 1950, com um olho roxo e um dente quebrado, que parece empurrar um homem para dentro de um freezer velho.

Banksy, cuja verdadeira identidade permanece desconhecida, publicou em sua conta do Instagram três imagens do trabalho, que ele chamou de "Máscara de São Valentim".

Vários usuários das redes sociais identificaram o local onde a obra foi produzida, cuja veracidade foi constatada pela AFP.

Há três anos, o artista de Bristol pintou uma outra obra para o Dia dos Namorados: uma menina atirava um buquê de flores vermelhas com um estilingue.

Banksy, cujas obras regularmente batem recordes em leilões, tem apoiado os ucranianos desde o início da ofensiva russa. Em janeiro deste ano, ele pôs 50 serigrafias à venda para arrecadar fundos para os civis.

E, em meados de novembro, o misterioso pintor publicou, em sua conta do Instagram, uma compilação em formato de vídeo das suas pinturas na Ucrânia, incluindo a obra de uma pessoa com máscara de gás em Hostómel. Confirmou, assim, a autoria até então em dúvida.

