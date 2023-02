Nome favorito da CBF para o comando da Seleção Brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou que os brasileiros do time espanhol fazem brincadeiras com a possibilidade de ele assumir o comando da equipe pentacampeã mundial. Apesar do tom descontraído, o italiano reforçou que tem contrato com clube merengue até 2024.

