QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 15)

(*) CHARLESTON (Estados Unidos) - Ex-embaixadora da ONU Nikki Haley realiza evento e faz anúncio -

BUFFALO (Estados Unidos) - Sentença para Payton Gendron, que se declarou culpado do ataque a tiros racista em 14 de maio de 2022 - 14H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Carnaval - (até 20)

BOGOTÁ (Colômbia) - Manifestações a favor e contra o governo Petro - (até 15)

CARACAS (Venezuela) - Partido de oposição anuncia data de primárias para escolher candidato presidencial para eleições de 2024 -

BOGOTÁ (Colômbia) - Governo colombiano apresenta projeto de lei para negociar entrega de traficantes à Justiça -

SANTIAGO (Chile) - Tribunal entrega relatório de painel de especialistas sobre causa da morte de Pablo Neruda - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Vendas antecipadas no varejo nos EUA - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de produção industrial dos EUA - 12H15

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 13H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Congressional Budget Office divulga orçamento e perspectivas econômicas e um relatório sobre o limite da dívida - 17H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva de imprensa do diretor do Congressional Budget Office, Phillip Swagel - 18H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Defesa da OTAN se reúnem -

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de imprensa de secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg e presidente polonês Andrzej Duda - 13H00

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da OMS sobre emergências de saúde em curso - 12H00

PARIS (França) - Julgamento de suspeito por incêndio que matou 10 pessoas em 2019 - (até 24)

(+) VIENA (Áustria) - Ativistas ambientais do grupo "Last Generation" preparam semana de ações - (até 19)

LONDRES (Reino Unido) - Audiência e sentença de espião russo David Smith - (até 17)

MOSCOU (Rússia) - Discurso de chanceler Sergei Lavrov no Parlamento -

HAIA (Países Baixos) - Conferência internacional sobre uso militar de Inteligência Artificial - (até 16)

ESTRASBURGO (França) - Sessão do Parlamento Europeu sobre um ano da invasão russa da Ucrânia com os presidentes do Conselho e da Comissão da UE - 06H00

(+) GENEBRA (Suíça) - ONU lança plano de resposta humanitária para a Ucrânia - 06H15

VIENA (Áustria) - Jane Fonda dá uma coletiva de imprensa, antes do Baile da Ópera - 09H00

BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal Constitucional examina tratado de transferência de prisioneiro belga-iraniano alvo de apelação da oposição iraniana - 11H00

ESTRASBURGO (França) - A presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de audiência no Parlamento Europeu sobre o relatório anual de 2022 do instituto monetário - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula Mundial de Governo -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Presidente iraniano Raisi visitará a China: imprensa estatal - (até 16)

KARACHI (Paquistão) - Paquistão recebe marinhas de 22 nações para exercícios conjuntos da Operação Aman -

África

JUBA (Sudão do Sul) - Treinamento de Comitê do Sudão do Sul para processo de paz - (até 19)

JUBA (Sudão do Sul) - Membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU visitam Sudão do Sul - (até 18)

Esportes

PARIS (França) - Le Graët se retira da presidência da FFF -

DOHA (Catar) - Tênis: WTA tour 2023 - Doha Open - (até 18)

ROTERDÃ (Países Baixos) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Rotterdam Open - (até 19)

BUENOS AIRES (Argentina) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Aberto de Buenos Aires - (até 19)

DELRAY BEACH (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Delray Beach Open - (até 19)

SILVERSTONE (Reino Unido) - Auto: Fórmula 1 - lançamento do carro Mercedes -

DORTMUND (Alemanha) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas de final: Borussia Dortmund (GER) v Chelsea (ENG) - 18H00

BRUGES (Bélgica) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas de final: Club Brugge (BEL) v Benfica (POR) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2023

América

REDWOOD CITY (Estados Unidos) - Audiência do suspeito de tiroteio em uma fazenda na Califórnia, Zhao Chunli, por acusações de assassinato -

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - Juiz divulga partes de um relatório de um grande júri que investiga as ações de Donald Trump após a eleição de 2020 na Geórgia -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden faz exame médico anual -

(+) LIMA (Peru) - Anistia Internacional apresenta resultados iniciais de investigação sobre protestos no Peru - 12H00

Europa

BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 26)

FRANÇA - Greve nacional por proposta de reforma previdenciária -

(+) MADRI (Espanha) - Espanha adota leis sobre direitos para transgêneros, ao aborto e 'licença menstrual' -

VEVEY (Suíça) - Nestle publica resultados - 04H15

COLÔNIA (Alemanha) - Começam as festividades do Carnaval - 07H00

BERLIM (Alemanha) - 73º Festival Internacional de Berlim começa com coletiva de imprensa do júri presidido pela atriz Kristen Stewart - 07H30

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, faz discurso televisionado - 11H00

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Vítimas de trabalhos forçados na Segunda Guerra Mundial falam à imprensa - 04H00

SYDNEY (Austrália) - Festival do Orgulho Mundial 2023 - (até 5 de Março)

SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(*) SÃO PAULO (Brasil) - Desfile de escolas de samba de São Paulo - (até 21)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Prefeito do Rio entrega chave da cidade ao Rei Momo, marcando o início do Carnaval - (até 20)

(*) LAGO AGRIO (Equador) - Na Amazônia, a poluição do ouro negro -

(+) LIMA (Peru) - Plenário do Congresso do Peru debate acusação constitucional contra ex-presidente Pedro Castillo - 13H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Rapper e ator americano Ice-T ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood - 18H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week - (até 21)

KIEV (Ucrânia) - OMS fala sobre impactos da guerra na Ucrânia sobre a saúde - 06H30

MOSCOU (Rússia) - Nova audiência no processo sobre a dissolução da Agência Judaica por Moscou - 07H00

SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(+) ORURO (Bolívia) - Carnaval de Oruro - 14H30 (até 19)

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Cúpula da União Africana - (até 19)

DOMINGO, 19 DE FEVEREIRO DE 2023

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desfile das escolas de samba - (até 20)

Bonfim, Minas Gerais (Brasil) - Tradicional Carnaval a Cavalo transformam as guerras religiosas entre mouros e cristãos em um evento festivo - 14H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Premiação Bafta -

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Justiça Social -

América

OTTAWA (Canadá) - Inquérito para relatar o uso de poderes de emergência para acabar com o protesto de caminhoneiros em Ottawa -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Nova rodada de negociações da ONU sobre um tratado para proteger o alto mar - (até 3 de Março)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute conflito no Oriente Médio - 13H00

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Presidente Joe Biden viaja à Polônia no aniversário da invasão à Ucrânia - (até 22)

BRUXELAS (Bélgica) - Encontro de chanceleres da UE -

TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2023

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Presidente Vladimir Putin faz discurso sobre Estado da Nação -

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão, outono/inverno 2024 - (até 27)

(+) HAIA (Países Baixos) - Início do julgamento de Pjeter Shala, suspeito de crimes de guerra no Kosovo - (até 22)

(+) VESOUL (França) - Julgamento de apelação de Nicolas Zepeda, condenado pelo assassinato de sua ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki - (até 10 de Março)

África

(+) CAMPALA (Uganda) - Audiência do processo de casal dos EUA acusado de torturar o filho e traficar criança -

