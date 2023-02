Youssoufa Moukoko sofre lesão no tornozelo e será desfalque para o Dortmund

O jovem atacante Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, ficará longe dos gramados durante várias semanas devido a uma lesão no tornozelo, informou nesta segunda-feira o diretor esportivo do clube, Sebastian Kehl.

O jogador de 18 anos teve que ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Dortmund por 2 a 0 sobre o Werder Bremen, no último sábado, pelo Campeonato Alemão.

"Esperamos que sejam seis semanas" o tempo de recuperação, o que é uma má notícia para a equipe, que luta pelo título da Bundesliga (terceira colocada a três pontos do líder Bayern de Munique) e disputará as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Chelsea.

Com seis gols marcados, Moukoko é ao lado do meia Julian Brandt o artilheiro do Dortmund na temporada.

