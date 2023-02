Três missionários religiosos dos EUA morrem em queda de avião na Guatemala

Um acidente de avião no norte da Guatemala deixou, nesta segunda-feira (13), três missionários religiosos americanos mortos, entre eles duas mulheres, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu de manhã quando a pequena aeronave iniciava sua decolagem de uma pista aérea no município de San francisco, no departamento de Petén, na fronteira com México e Belize, disse a jornalistas o porta-voz do Exército, Rubén Téllez.

O avião "desabou no chão poucos minutos depois de iniciar sua manobra de voo (...). Sabe-se que viajavam na aeronave três pessoas. Até o momento não foram relatados sobreviventes", acrescentou o porta-voz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As vítimas eram três "missionários americanos", declarou, por sua vez, o diretor-geral da Aeronáutica Civil, Francis Argueta.

Horas antes, o governador de Petén, Luis Burgos, publicou no Facebook os nomes das supostas vítimas - duas mulheres e um homem acima dos 60 anos - e indicou que "eram missionários de uma igreja" menonita que tem programas sociais nessa região.

"Aparentemente decolaram em uma pista deste município onde têm um hospital e se dirigiam à capital" da Guatemala, postou o governador.

Fotografias compartilhadas pelo governo de Pétain mostram restos do avião branco Cessna 172, ainda em chamas entre pastos verdes.

Argueta anunciou que a Aeronáutica iniciou uma "investigação técnica" sobre o acidente.

hma/fj/dga/ic

Tags