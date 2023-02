Semifinalista em Abu Dhabi, Bia Haddad sobe para a 12ª posição no ranking da WTA

A tenista brasileira Bia Haddad, que na semana passada chegou às semifinais do torneio de Abu Dhabi, derrotada pela suíça Belinda Bencic, subiu duas posições e agora é a número 12 no ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira, com a polonesa Iga Swiatek se mantendo no topo.

Esta é a melhor classificação da carreira da brasileira, que aos 26 anos soma dois títulos no circuito.

Já Swiatek é a número 1 do mundo desde o dia 4 de abril do ano passado, agora seguida pela Bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do Aberto da Austrália em janeiro.

Dentro do Top 100, a maior ascensão foi a da russa Anastasia Potapova, que com o título de domingo do Aberto de Linz subiu 13 posições e agora é a 31ª do ranking.

-- Ranking da WTA desta segunda-feira, 13 de fevereiro:

1. Iga Swiatek (POL) 10.485 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6.100

3. Ons Jabeur (TUN) 5.210

4. Jessica Pegula (EUA) 5.000

5. Carolilne Garcia (FRA) 4.795

6. Coco Gauff (EUA) 3.992

7. María Sakkari (GRE) 3.616

8. Daria Kasatkina (RUS) 3.425

9. Belinda Bencic (SUI) 3.275

10. Elena Rybakina (CAZ) 2.860

11. Veronika Kudermetova (RUS) 2.740

12. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.285

13. Petra Kvitova (CZE) 2.227

14. Jelena Ostapenko (LET) 2.210

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2.209

16. Simona Halep (ROM) 2.141

17. Victoria Azarenka (BLR) 2.138

18. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.005

19. Karolina Pliskova (CZE) 1.910

20. Paula Badosa (ESP) 1.862

