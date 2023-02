Rússia registra queda de 25% nas vendas de gás e aumento de 7,6% no petróleo em 2022

As exportações de gás russo caíram 25,1% em 2022, afetadas pelas sanções internacionais, mas as vendas de petróleo subiram 7,6% no mesmo período, informou nesta segunda-feira(13) o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak.

A forte queda das exportações de gás se deve "à negativa dos países europeus em comprar gás russo, e à sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2", pelo conflito na Ucrânia, indicou Novak em um artigo publicado no portal "Política Energética".

Este anúncio foi feito quase um ano depois do início do conflito na Ucrânia, que motivou muitas sanções internacionais contra o setor energético russo, com o objetivo de limitar os investimentos de Moscou destinados à ofensiva militar.

A União Europeia - que era o maior comprador do gás da Rússia - cortou drasticamente suas importações durante o ano 2022.

No total, as exportações de gás russo "diminuíram 25,1% para 184,4 bilhões de metros cúbicos" e a produção total alcançou os 673,8 bilhões de m3", precisou Novak.

O alto funcionário celebrou o "potencial de crescimento do fornecimento de gás para a região da Ásia-Pacífico", com China na frente.

As vendas através do gasoduto "Força da Sibéria" no extremo-leste da Rússia aumentaram 48%, para um recorde de 15,4 bilhões de m3, disse Novak.

