Promotoria do Peru investiga forças de segurança por morte de manifestantes

A promotoria do Peru informou nesta segunda-feira que investiga se forças de segurança mataram manifestantes durante a repressão aos protestos antigovernamentais em 15 de dezembro, depois que um veículo de comunicação local informou que militares haviam abatido várias pessoas.

A dependência detalhou que a investigação, a cargo de uma promotoria especializada em direitos humanos do departamento de Ayacucho, tem como alvos funcionários da polícia, o Exército e aqueles que "resultarem responsáveis pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesões", segundo um comunicado.

"A promotoria provincial especializada vem cumprindo suas funções de investigação conforme os padrões legais exigidos", destacou a Promotoria da Nação no documento publicado em suas redes sociais.

Segundo dados da Defensoria do Povo, oito pessoas, entre elas um menor de idade, morreram em Ayacucho em confrontos com as forças de segurança em 15 de dezembro enquanto protestavam exigindo a renúncia da presidente do país, Dina Boluarte. A ação das autoridades tornou-se mais enérgica quando um grupo de cidadãos tentou se apoderar das instalações do aeroporto local.

A reportagem do IDL Reporteros mostra que militares armados com fuzis atiraram e mataram seis manifestantes desarmados quando eles já haviam sido retirados do aeroporto, segundo a chefia de redação do veículo.

Depois de um pico de manifestações em meados de janeiro, o clamor nas ruas diminuiu na última semana, com convocações menos significativas e um número menor de estradas bloqueadas por manifestantes.

