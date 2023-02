Petróleo sobe após corte anunciado na produção russa

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, impulsionados pelo corte na produção russa a partir de março, anunciado na última sexta-feira.

O barril do Brent para abril subiu 0,25% e fechou a 86,61 dólares, enquanto o WTI para março subiu 0,52%, a 80,14 dólares.

Segundo o analista da Kpler, Matt Smith, os operadores ainda refletem sobre a perspectiva de um corte na produção russa de 500.000 barris diários a partir de março, anunciado na última sexta-feira.

"As implicações do anúncio a mais longo prazo irão depender de até que ponto os cortes refletirão uma contração das exportações em um mercado já tenso", indicaram analistas do Eurasia Group.

