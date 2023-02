PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TURQUIA SÍRIA TERREMOTO: Balanço de terremoto na Turquia e Síria supera 35.000 mortes

PORTUGAL IGREJA ABUSOS: O clero católico de Portugal abusou sexualmente de quase 5.000 menores de idade

=== TURQUIA SÍRIA TERREMOTO ===

KAHRAMANMARAS:

Terremoto que atingiu Turquia e Síria deixa mais de 35 mil mortos

O balanço do terremoto que abalou a Turquia e a Síria há uma semana superou mais de 35.000 mortes nesta segunda-feira (13). Devido às poucas perspectivas de encontrar sobreviventes, os esforços agora se concentram em ajudar as centenas de milhares de pessoas que ficaram desabrigadas.

ANTAKYA:

Terremoto destruiu séculos de história na milenar cidade turca de Antakya

Na cidade milenar de Antakya, conhecida também como Antioquia e localizada no sul da Turquia, quatorze séculos de história foram arrasados pelo terremoto que deixou mais de 35 mil mortos nesse país e na vizinha Síria.

Turquía Siria cultura patrimônio terremoto

=== PORTUGAL IGREJA ABUSOS ===

LISBOA:

Clero católico de Portugal abusou sexualmente de mais de 4.800 menores

O clero católico de Portugal abusou sexualmente de pelo menos 4.815 menores de idade desde 1950, de acordo com uma comissão de investigação que apresentou suas conclusões nesta segunda-feira (13), depois de ouvir centenas de vítimas.

PARIS:

Os grandes escândalos de pedofilia na Igreja Católica

Portugal apresentou, nesta segunda-feira (13), uma investigação sobre as agressões sexuais contra menores na Igreja Católica, um escândalo que também afetou a instituição em países como Estados Unidos, Chile e Austrália.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- EUROPA

BAKHMUT:

Na Ucrânia, a batalha por Bakhmut atinge seu ponto de inflexão

Uma ambulância acelera em direção a um centro de atendimento para soldados ucranianos feridos nos arredores de Bakhmut (leste), local da batalha mais longa e sangrenta desde o início da invasão russa.

-- ÁSIA

China acusa EUA de enviar balões a seu espaço aéreo

A China afirmou nesta segunda-feira (13) que vários balões dos Estados Unidos entraram em seu espaço aéreo desde janeiro de 2022, em resposta às acusações de Washington de que Pequim enviou este tipo de dispositivos para espionar o território americano

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE melhora expectativa econômica para 2023 e escapa de cenário de recessão

A economia da União Europeia (UE) deve registrar em 2023 um crescimento um pouco acima do esperado e uma inflação em ritmo moderado, o que significa que o bloco vai escapar por pouco de um quadro de recessão, anunciou a Comissão Europeia nesta segunda-feira (13).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BERLIM:

Festival de Berlim 2023, uma plataforma para cineastas da Ucrânia e Irã

O Festival de Berlim de 2023 abre suas portas, na próxima quinta-feira (16), aos cineastas ucranianos e iranianos, em uma edição especialmente marcada pela abordagem política e a colaboração de um bom número de estrelas do cinema.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Apresentação dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- FUTEBOL AMERICANO

GLENDALE:

Kansas City Chiefs vence Super Bowl contra o Philadelphia Eagles com atuação heroica de Mahomes

Com um field goal a apenas oito segundos do fim da partida, o Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles por 38-35 e conquistou o terceiro título do Super Bowl na história da franquia, graças a uma atuação antológica de Patrick Mahomes.

AFP

