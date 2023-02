Meia Francis Coquelin, do Villarreal, sofre lesão no joelho e perderá o resto da temporada

O meia francês Francis Coquelin, do Villarreal, perderá o resto da temporada após ter confirmada uma grave lesão no joelho, informou nesta segunda-feira o clube.

Os exames médicos confirmaram que "Coquelin sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito", na derrota para o Barcelona (1 a 0) no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, explicou o 'Submarino Amarelo'.

Coquelin "passará por cirurgia nos próximos dias e lamentavelmente está fora do restante da atual temporada", acrescentou o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Villarreal é atualmente o oitavo colocado em LaLiga e está classificado para a fase de 16 avos de final da Liga Conferência.

Aos 31 anos, o francês chegou ao clube no início da temporada passada, na qual sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e ficou afastado dos gramados por três meses.

Com o 'Submarino Amarelo', Coquelin disputou um total de 25 jogos, contando todas as competições.

rbs/pb/mcd/psr/cb

Tags